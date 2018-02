Peças ao toque do martelo

O segundo objeto de maior valor esperado é um saxofone que pertenceu ao jazzista Charlie Parker, com valor estimado de US$ 22 mil a US$ 26 mil. Em seguida, com valores de US$ 18 mil a US$ 22 mil, está uma carta do ex-Beatle John Lennon, na qual ele se desenhou com a mulher, Yoko Ono, nus. Também serão leiloados um arquivo de fotografias de Marilyn Monroe (US$ 15 mil a US$ 20 mil), uma das primeiras tirinhas originais do personagem Charlie Brown, de Charles Schulz (US$ 10 mil a US$ 15 mil), e uma cadeira de vime do Rick's Café do filme Casablanca (US$ 5 mil a US$ 7 mil).

Já no dia 18, a casa de leilões Profiles in History, também em Los Angeles, leiloará cerca de 300 itens de músicos famosos. O destaque vai para uma carta de John Lennon endereçada ao guitarrista britânico Eric Clapton. Escrita em 1971, a carta fala do respeito e admiração de Lennon pelo colega, que quase se tornou um Beatle em substituição a George Harrison, quando este pensou em sair. "Eric, sei que posso trazer algo realmente grande, na verdade, maior para você do que tem sido evidente até agora na sua música. Espero que possamos trazer o mesmo tipo de grandeza em todos nós, o que eu sei que acontecerá se e quando ficarmos juntos", dizia Lennon, em uma espécie de convite a Clapton. / COM REUTERS