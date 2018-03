Peça teatral 'Clandestinos' vai virar série na Globo Artistas que vivem na periferia do show business e sonham entrar nele, e um homem, na crise dos 40, cercado por mulheres e suas loucuras: essas são duas das novas séries da Globo em 2010. Já aprovados, ambos os projetos, de João Falcão, têm chance de entrar no ar ainda no primeiro semestre.