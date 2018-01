Peça sobre morte em Gaza voltará a Londres A peça de teatro sobre uma ativista americana que foi atropelada por um rolo compressor israelense em Gaza há três anos voltará a Londres após sua apresentação ter sido cancelada em Nova York, informou neste sábado o jornal The Independent. Segundo o jornal, o New York Theatre Workshop desistiu de apresentar My name is Rachel Corrie, peça baseada nos diários da jovem de 23 anos, por temer uma reação contrária da comunidade judaica da cidade. A direção do teatro explicou em seu site que a obra contém "versões evasivas das circunstâncias reais da morte de Rachel", o que poderia dar lugar a uma polêmica que "interferiria na autêntica voz de Rachel". A peça, dirigida por Alan Rickman, já tinha sido representada no Royal Court de Londres com grande êxito, e a partir de terça-feira voltará à capital britânica para 36 apresentações no Playhouse Theatre. Segundo o jornal, após o inesperado cancelamento em Nova York, os parentes e simpatizantes de Rachel Corrie criaram um site para protestar contra a decisão do teatro.