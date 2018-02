Peça sobre Georges Danton estreia hoje Baseada em A Morte de Danton, obra de Georg Büchner, a peça Danton.5 estreia neste segunda (6) no Espaço Beta do Sesc Consolação (Rua Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000) dentro do projeto Primeiro Sinal. No palco, cinco atores se mobilizam, até 4 de junho, para contar os últimos dias de Georges Jacques Danton, um dos maiores líderes da Revolução Francesa. A criação é do Núcleo dos 5 e a supervisão de Cristiane Paoli-Quito e José Fernando de Azevedo.