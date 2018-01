Peça retrata a realidade das mulheres iraquianas O que sabemos sobre os sentimentos das mulheres iraquianas? O imaginário da maioria dos ocidentais é povoado mais por mitos que falam de burcas e véus do que por real conhecimento. A possibilidade de revelar um pouco da alma de mulheres que vivem no Iraque foi o que atraiu a atriz Clarisse Abujamra a levar ao palco o solo "As Nove Partes do Desejo", que estréia sexta-feira no Tusp sob direção de Márcio Aurélio. Heather Raffo, atriz americana filha de pai iraquiano, é a autora do texto. Quando indagada se havia escrito a partir de depoimentos, respondeu: "Eu não entrevistei, eu abracei cada uma dessas mulheres, vivi com cada uma delas." Clarisse viu o espetáculo em Nova York há dois anos. "Fiquei fascinada, mas também na dúvida se não seria um trabalho oportunista. Voltei para o Brasil, mas o espetáculo não saía de minha cabeça. Eu me dei conta de que era oportuno e não oportunista - e há um abismo entre essas duas palavras." Um ano depois ela voltou aos EUA e adquiriu os direitos. "Começou aí uma amizade", conta Clarisse. A autora planeja vir ao Brasil em novembro para ver essa que é a primeira montagem de seu texto interpretada por outra atriz - duas outras começam agora a ser ensaiadas, na França e na Síria. A peça coloca diante do público nove mulheres, desde uma médica, passando por uma artista plástica - que pinta corpos nus em pleno Iraque - até uma ?camelô? que vende de tudo pelas ruas do país. "Esse espetáculo, antes de tudo, surpreende. Entre nós, ainda há um clima de mistério em torno dessas mulheres de véu", observa. "Por isso, o sentimento é de perplexidade, por exemplo, diante da personagem de uma beduína que conta por que largou o seu homem, uma das mulheres que fazem o público sorrir." Entre as nove mulheres, apenas duas não vivem no Iraque: a intelectual exilada em Londres e uma norte-americana. Esta última, reconhece pela TV o quintal de sua casa sendo invadido. Como fazer compras em Nova York depois disso? Clarisse antecipa ainda que não há metáforas ou firulas no texto. "É tudo muito real, pão-pão, queijo-queijo", resume. Mas ressalta ainda a beleza na direção de Márcio Aurélio. "O espetáculo é absurdamente diferente do interpretado por Heather." "Na primeira leitura, fiquei impactado e com a certeza de que só uma mulher poderia ter escrito esse texto", diz Márcio Aurélio. "A estrutura é de recortes, diferentes olhares sobre a mulher - a mãe, a intelectual, a artista. O que buscamos foram passagens muito claras de uma para a outra, tratadas com delicadeza." Na primeira cena entra uma personagem da cultura local equivalente à nossa carpideira, a ?cantadora da morte?. A partir daí, Clarisse vai trazendo cada uma dessas mulheres à cena. "A gente mergulhou muito mais fundo do que Heather jamais sonhou", diz Clarisse. As Nove Partes do Desejo. 80 min. 12 anos. Tusp (140 lug.). Rua Maria Antônia, 294, (11) 3255-5538. 6.ª e sáb., 21 h; dom., 20 h. R$ 20. Até 29/10