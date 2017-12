Peça R & J revitaliza Romeu e Julieta no Teatro Augusta Primeira realização do Núcleo Experimental do Teatro Augusta - que se propõe a ser um grupo estável mantido pelo teatro -, "R & J" é mais que uma bonita montagem de "Romeu e Julieta": é a revitalização dessa obra feita com eficácia e inteligência à altura de Shakespeare. Na adaptação do norte-americano Joe Calarco, os ´atores´ são quatro garotos presos a um sistema educacional que esfria o verbo amar em conjugação monótona e tenta reter o desejo numa redutora moldura de gêneros. O contraponto entre a ´formação´ tacanha desses garotos e os impulsos vitais despertados pela representação da peça é fundamental para renovar significados esfriados pelo efeito do tempo sobre essa história de amor trágico entre dois jovens de famílias inimigas. Claro que a inteligente ´operação´ sobre a peça do bardo - ressalte-se que o original está mantido na maioria das cenas - só funciona pelo talento com que foi apropriada pelo diretor Zé Henrique de Paula e pelos quatro atores. Duda Mattos, que ´assume´ os papéis de Benvólio e Julieta fica longe da facilidade do ´efeminado´. Pelo contrário, encarna o feminino com intuição e senso de medida louváveis. A cena do primeiro beijo, roubado no baile, ganha uma intensidade rara de se ver nos palcos, uma mescla de desejo, culpa, descoberta, perplexidade e pudor, tudo perigosamente exposto aos olhos dos camaradas de brincadeira. Autor - e criadores brasileiros - escaparam da tentação da trama paralela, de uma relação amorosa entre os atores. Não há isso. R & J pode ser vista como uma bela montagem de Romeu e Julieta. Mas claramente há a intenção, na intervenção do autor, de atualizar aos olhos do público a tragédia do amor proibido. Na limpeza da cena - uniformes escolares e um pano vermelho - e na movimentação dos atores Zé Henrique revela-se diretor talentoso e com domínio do métier. São igualmente felizes as interpretações de Thiago Carreira (Ama), Thiago Ledier (Mercúcio) e Vinicius Cruz (Romeu). R & J. 90 min. 12 anos. Teatro Augusta (302 lug.). Rua Augusta, 943, 3151-4141. 4.ª e 5.ª, 21 horas. R$ 20. Até 31/8