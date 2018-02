Peça 'Quarto do Nada' discute amor na era da internet É arriscada a aposta que o dramaturgo Fernando Ceylão faz em "Quarto do Nada". Na peça, que entra em carta hoje no Teatro N.Ex.T, em São Paulo, o autor carioca lança-se no desgastado e espinhoso território dos relacionamentos conjugais. Ou, para sermos mais precisos, no que se convencionou chamar de "discutir a relação".