Peça 'La Musica' mostra conflitos do casamento em SP "La Musica" foi escrito por Marguerite Duras em 1965, mas sua temática atravessa os séculos. Inédito para o teatro brasileiro, o espetáculo trata do casamento e seus diversos conflitos. A peça entra em cartaz hoje, às 21 horas, no Tucarena, em São Paulo, e atrairá casais que topem ?discutir a relação?. "Os tempos mudaram, mas quando se fala da intimidade de um casal, fala-se dos primórdios. Os sentimentos são os mesmos", diz a atriz Xuxa Lopes.