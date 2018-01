Peça <i>Um Passeio no Parque</i> estréia no Promon Nicette Bruno e Ana Lúcia Torre têm participação especial em vídeo, Rogério Fróes e Bárbara Bruno estão no elenco junto com Maurício Machado e Rafael Maia. A peça, Um Passeio no Parque, estréia nesta quinta-feira no Promon sob direção de Tonio Carvalho. As primeiras cenas enfocam uma relação entre pai (Fróes) e filho (Machado) que para alguns vai parecer uma daquelas obras de ficção científica que retratam um futuro harmonioso. Afinal, nesse texto do australiano David Stevens, pai hetero e filho gay dividem a mesma casa e são bons companheiros. "Tenho sorte de ter um filho como você", diz esse pai que aceita e respeita plenamente a opção sexual do filho. "Como bom pai, ele quer ver o filho feliz", diz Carvalho. Mas o avanço mesmo da peça está em mostrar que essa aceitação é importante, mas não resolve todos os problemas existenciais. E outros vão surgir para ambos. Carvalho buscou ainda valorizar personagens como a avó do garoto, daí a participação de Nicette. Um Passeio no Parque.Espaço Promon. Av. Juscelino Kubitschek, 1.830, 3709-5737, 5213-4111. 5.ª a sáb., 21 h; dom., 19 h. R$ 20 (5.ª); R$ 35 (6.ª) e R$ 40. Até 28/11