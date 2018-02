Peça 'Isso Te Interessa?' examina relações familiares

No texto da francesa Noëlle Renaude, que ganha sua primeira montagem no Brasil, todos os acontecimentos aparecem revestidos pela mesma casca de banalidade. A partida do filho e o passeio com o cachorro. O pai que fuma um cigarro e a filha que fica grávida. Não existe diferença entre os grandes e os pequenos eventos. "A escolha dos momentos que marcam essa trajetória e a maneira como as palavras desenham esses eventos é muito bem realizada", comenta o diretor Marcio Abreu. "É preciosa a forma como ela consegue condensar tanto em tão pouco. E não é uma concisão que se esgota ali. Não falta nada. Sobra. É abundante, é generoso. O que ela oferece de curto, de condensado, tem bastante potencial."

Destaque da última edição do Festival de Curitiba, a peça poderá ser vista agora em São Paulo: participa nesta quarta e quinta-feira do festival Cena Brasil Internacional e abre, a partir de sábado, temporada no Sesc Belenzinho. Não sem motivo, a estreia está cercada de expectativas. "Isso te Interessa?" promete estar entre as grandes realizações de 2012. Além disso, reafirma o protagonismo do grupo paranaense na cena nacional.

No original, a peça merece o nome de "Bon, Saint-Cloud". Trata-se de uma referência a uma pequena cidade do subúrbio parisiense. Constantemente evocado pelos personagens, o lugar surge como possibilidade de evasão do cotidiano, uma promessa que nunca se realiza. Não é apenas no título, porém, que a leitura da Cia. Brasileira de Teatro se distancia do texto de Noëlle Renaude. A atual versão tem adaptação do diretor Marcio Abreu, que pontua com momentos de drama um conjunto eminentemente narrativo, seleciona o que é fala e o que é ação.

Nessa história, portanto, não importa apenas aquilo que é contado. Mas a maneira como se conta. Os diálogos dos personagens e o que seriam as rubricas aparecem amalgamados em um mesmo discurso. Constantemente, cada ator é convocado a entrar e sair do seu papel. Chegar perto para, em seguida, distanciar-se. Por vezes, seu discurso é acompanhado de uma ação correspondente. Em outras situações, porém, essa mesma ação pode ser simplesmente narrada.

O elenco formado por Giovana Soar, Nadja Naira, Ranieri Gonzalez e Rodrigo Ferrarini - que pode ser substituído por Rodrigo Bolzan - também precisa se desdobrar em diferentes funções desse clã. Gradativamente, filhos se tornam pais. Passam a ocupar outro lugar dentro da estrutura, herdam hábitos e comportamentos. O trânsito entre tantos papéis se dá sem figurino: os intérpretes surgem nus em cena, com apenas alguns adereços e sapatos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

ISSO TE INTERESSA?

Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153). 4ª e 5ª, 20h. R$ 6.

Sesc Belenzinho (Rua Padre Adelino, 1.000). De 16/6 a 15/7. 5ª e 6ª, 21h30; sáb., 20h, dom., 17h. R$ 24.