Peça <i>Seis da Tarde</i> estréia no Sesc Paulista Duas desconhecidas ficam amigas por correspondência. Trocam cartas durante cinco anos. Um dia resolvem conhecer-se pessoalmente. Clima de constrangimento? Não só. Pelo menos na peça Seis da Tarde, que tem texto de Caetano Gotardo e estréia nesta quarta-feira, 4, no Sesc da Avenida Paulista, há muitos climas e aspectos envolvidos nesse estranho encontro. Antes de mais nada, elas ficaram outros cinco anos sem se escrever e, um dia, uma delas retoma o contato e há o encontro. As cartas são apenas memórias, tanto para quem escreveu quanto para quem leu. "Há uma imagem que se tenta construir de si mesma nas cartas, há uma outra apreendida por quem lê, e há, sobretudo, o tempo que passou e mudou até a auto-imagem", observa a diretora Marina Tranjan. "Tudo isso se atrita nesse encontro." Ela, autor e as atrizes Mariana Corazza e Natacha Dias integram a Companhia Auto-Retrato, nascida há seis anos dentro do Departamento de Artes Cênicas da USP, sob orientação do diretor Antônio Araújo. Seis da Tarde integra o projeto Primeiro Sinal, do Sesc, cujo objetivo é abrir espaço para jovens artistas emergentes. Pela origem do grupo, já vale conferir. Seis da Tarde. 70 min. 12 anos. Sesc Avenida Paulista - Espaço Décimo Andar (40 lug.). Av. Paulista, 119, tel. (11) 3179-3700. 4.ª e 5.ª, às 19 h. R$ 8. Até 26/4