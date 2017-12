Peça inédita de Célia Forte no Masp Os atores Marcelo Médici, Claudio Fontana, Leopoldo Pacheco e Elias Andreato, sob a supervisão de Paulo Autran, fazem leitura dramática nesta segunda-feira, às 19h30, do texto da peça inédita Amigas, Pero No Mucho, da jornalista e produtora teatral Célia Forte, no Grande Auditório do Masp. O texto enfoca o encontro de quatro amigas bem-sucedidas em uma tarde de sábado. Com humor e ironia, elas falam sobre suas dissimulações, devaneios e dores. O evento integra o projeto Letras em Cena, toda segunda-feira no Masp. A entrada é franca, basta se cadastrar antes pelo site do projeto. Amigas, Pero No Mucho. Grande Auditório do Masp. Av. Paulista, 1.578, tel. 3086-4224