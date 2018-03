Peça 'Igual a Você' estreia hoje em São Paulo

Em cena, estão Camila Morgado, 35 anos, Anderson Müller, 41, e Bia Nunnes, 52. Todos com larga experiência. Camila, que recentemente viveu a jornalista Malu, de "Viver a Vida" (Globo), até hoje é lembrada por interpretar a socialista Olga, no filme de mesmo título. Anderson, por sua vez, deu vida ao guarda de trânsito Abel, na novela global "Caminho das Índias". E Bia Nunnes já fez diversas participações na TV, entre elas no extinto programa "Viva o Gordo", comandado por Jô Soares no início dos anos 80.

O projeto que deu origem à peça começou há oito anos, quando a produtora Beta Leporage começou a pesquisar os diversos transtornos que existem. A decisão de levar o assunto aos palcos foi tomada quando ela percebeu que, nos últimos anos, as pessoas passaram a assumir mais ?suas doencinhas comportamentais?. "Todo mundo passou a classificar seu problema com mais naturalidade", diz a produtora.

Apesar da quebra de barreiras para tratar dos transtornos psicossociais, Beta teve muito cuidado ao selecionar materiais, pesquisas e textos sobre o assunto. E os entregou nas mãos de Ernesto Piccolo, responsável pela direção do espetáculo. Os textos são divididos em temas e contaram com seis dramaturgos: Adriana Falcão fala sobre obsessão; Lícia Manzo aborda paranoia e vício; hipocondria leva as assinaturas de Theréze Bellido e Fernando Duarte; os assuntos TPM e TOC foram retratados por Regiana Antonini; e os temas pânico e ninfomania são de Cristina Fagundes. "Más é muito importante ressaltar que algumas doenças desencadeiam outras", diz a atriz Bia Nunnes.

Igual a Você

Hoje, às 22h. Sábado, às 21h30.

Domingo, às 19h. Teatro Raul Cortez

Rua Doutor Plínio Barreto, 285,

Bela Vista. 3254 -1700

Ingressos: R$ 40 (sexta e domingo)

e R$ 50 (sábado)

Classificação etária: 16 anos