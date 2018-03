Peça 'Hécuba' é tema de debate em São Paulo O projeto Debates Vivo EnCena promove nesta segunda, às 18h30, uma palestra sobre a tragédia "Hécuba", de Eurípides. O encontro com Cristina Rodrigues Franciscato tem como tema o clássico grego, que foi recentemente dirigido por Gabriel Villela, e com Walderez de Barros no papel título. A obra retrata o cenário desolador do fim da Guerra de Troia. Nesse contexto, surge um dos focos principais da palestra: uma rainha aniquilada - antes tão poderosa - que reflete a dor máxima causada pela guerra. As inscrições para o encontro gratuito podem ser feitas pelo telefone (11) 7420-1560. O auditório Vivo fica na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 860, Morumbi. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.