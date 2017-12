Peça faz rir com o desespero feminino pelo casamento Quem disse que mulher bonita não sabe fazer graça? Linda, do tipo mulherão, esguia, 1,80 m de altura, Mônica Martelli não dá descanso à platéia em Os Homens São de Marte... E É pra lá Que Eu Vou!: é muito difícil parar de rir nos 70 minutos da peça. Num cenário franciscano, ela, sozinha no palco, relata a ansiedade da personagem Fernanda, uma jornalista fracassada de 35 anos que organiza festas de casamento para sobreviver e está desesperada para casar, ela mesma. A mesma situação padrão se repete ao longo dos 70 minutos da peça, perpassando sete namoros da personagem - ela começa a contar o caso cheia de esperanças, mas termina com a frustração de mais um desacerto -, mas nem por isso a graça se dissipa. Pelo contrário, a platéia antecipa o riso quando percebe que a nova situação vai pelo mesmo (trágico) caminho da anterior. A graça está, justamente, na repetição dos mesmos erros, ao longo dos casos, que a fazem fracassar sempre. Autora do texto, Mônica acomodou a história de Fernanda num grupo de terapia - do qual a platéia faz parte. O grande drama de Fernanda gira em torno de transar ou não no primeiro encontro. Com quase todos os namorados Fernanda se jura que não vai transar, mas acaba cedendo. "Não pode transar no primeiro dia, é coisa de vagabunda", ele se repete ao longo do relato de seis casos que não deram em nada. Mônica saca histórias e situações muito engraçadas. O toque do celular da personagem é a marcha nupcial. Ela é devota de São Ezequiel Moreno, um pseudo-santo casamenteiro que traz uma "vantagem" sobre Santo Antônio: "Não tem fila de pedidos." Mônica ironiza a sua própria altura: "As noivas são sempre baixinhas. Eu não vejo mulher alta casando", lamenta-se Fernanda, revelando que numa festa mulher alta só experimenta sensação de poderosa na primeira meia hora de uma festa: "Depois, ninguém chega junto", confessa. Fernanda relata o seu desespero: define que os homens são 30% casados, 40% gays e 30% baixinhos. Uma tia casamenteira descobre um ortopedista bom partido e lhe pede para quebrar um dedinho para justificar uma consulta. "O que é um dedinho quebrado em troca de um bom casamento?" Fernanda logo descobre que o ortopedista é gay. Ela diz que a solteira chegando a uma festa é a mulher ventilador: "Fica olhando para um lado e para outro o tempo todo." A fórmula é imbatível para a platéia eminentemente feminina, que se enxerga na ansiedade - ou "desespero" - casamenteira da personagem. E, em São Paulo, onde estreou no fim de semana passada, o efeito cômico se potencializou, reconhece Mônica: "Foi uma enorme surpresa para mim. Aqui em São Paulo as pessoas riem muito mais, mas muito mais que no Rio." Ela se fia na surpresa para esperar a repetição do sucesso que a peça, tão simples, fez em sua carreira carioca, onde ficou dois anos em cartaz e teve 150 mil pagantes. Os Homens São de Marte... E É pra lá Que Eu Vou!. 70 min. 14 anos. Teatro Procópio Ferreira (670 lug.). Rua Augusta, 2.823, telefone 11-3083-4475. 6.ª e sáb., 21h30; dom., 19 h. R$ 40 e R$ 50 (sáb.). Até 16/9