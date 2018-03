Peça 'Equus' reabre o Teatro Folha A estreia paulistana da peça Equus, que já cumpriu breve temporada em Campinas e se apresentou no Festival de Curitiba, marca a reinauguração do Teatro Folha. O espaço, no shopping Pátio Higienópolis, completa 10 anos. Esteve fechado para uma reforma, que incluiu renovação das poltronas e dos camarins.