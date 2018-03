Peça em SP tenta se aproximar de histórias pessoais A peça "Doce Outono", em cartaz no Espaço dos Satyros Um, traz três histórias distintas com um ponto em comum: todas ocorrem na chegada da estação Outono. De acordo com Roberta Uhller, uma das atrizes da peça, as pessoas que forem ao teatro vão identificar algumas passagens apresentadas com suas próprias vidas. "Alguma cena vai tocar a pessoa, vai fazer com que ela lembre de algo por que já passou."