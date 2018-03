Peça em SP conta a trajetória do autor de 'O Guarani' Belém do Pará, 1896. Carlos Gomes 60 anos, muito adoecido. Fala com dificuldades. A anotação inicial de "Carlos Gomes - Sangue Selvagem", peça de Erné Vaz Fregni que estreia hoje no Teatro dos Arcos, em São Paulo, nos leva aos instantes finais da vida do compositor brasileiro, autor de óperas como "O Guarani", antes de voltar ao primeiro momento decisivo de sua carreira, quando, na juventude, decide abandonar a Campinas natal e ir estudar música no Rio. Começava ali uma carreira de sucessos, recontada na peça, que tem direção de José Renato e direção musical do maestro Julio Medaglia.