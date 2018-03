Peça em SP aborda falta de memória na era digital

Tendo a memória, ou sua falta, como tema, "Flechas" estreia hoje no Teatro Paulo Autran do Sesc Pinheiros, com elenco de sete atores, entre eles intérpretes experientes como Kiko Marques, Virginia Buckowski - que também estão no elenco de "A Alma Boa de Setsuan" protagonizada por Denise Fraga - Patricia Gordo e ainda Gabriela Fontana, Alejandra Sampaio, Willians Mezzacapa e Eveline Maria. Na equipe técnica, artistas de primeiro time como o iluminador Guilherme Bonfanti e o sonoplasta Raul Teixeira.

Numa tarde de ensaio, Sinisterra conversou com a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo sobre o espetáculo. "É uma peça sobre a memória a partir da história de uma jovem com amnésia. Naturalmente não é uma história particular, mas é preciso partir do individual para falar do coletivo", argumenta. A peça se passa num futuro próximo e a ambientação inicial é uma espécie de clínica, uma instituição na qual a jovem está internada. "A amnésia, muito em breve, será uma doença crônica. Vivemos num sistema que fabrica náufragos identitários", afirma.

"Há uma relação estreita entre memória e identidade. Somos aquilo que fomos, o que recordamos ter ou não sido, o que vivemos ou acreditamos ter vivido. Numa sociedade de estímulo ao consumo permanente, que se alimenta de oferecer novidades inúteis, há uma desvalorização e até falsificação do passado. Bem sabemos ao que isso conduz. O passado funda o presente e impulsiona o futuro - ou o impede." Em síntese, a memória, que sabidamente é construção, pode ser destrutiva. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Serviço - Flechas do Anjo do Esquecimento. 100 min. 12 anos. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (300 lug.). Rua Paes Leme, 195, 3095-9400. 3.ª e 4.ª, 20h30 (na quinta, dia 4, Encontro com José Sanchis Sinisterra). Até 30/3