Peça é inspirada em documentário sobre moradora de lixão

De fato, não se pode dizer que seja uma cópia do documentário o que chega nesta sexta-feira ao Sesc Pompeia. Para compor o monólogo "Estamira - Beira do Mundo", a intérprete extrapolou os limites do cinema. Primeiro, foi atrás de sua personagem. Visitou e conversou com a verdadeira Estamira, uma catadora de lixo que trabalhava em um aterro sanitário do Rio de Janeiro. A aproximação se estendeu até a morte dela, aos 70 anos, em 2011.

Outro passo nessa construção foi a decisão de articular ao enredo elementos de sua própria biografia. "Encontrei ali algo que eu queria dizer", diz. "Vi aí a possibilidade de juntar duas coisas: o meu encantamento com Estamira e a minha história familiar."

Assim como Estamira, a mãe da atriz também sofria de distúrbios psíquicos. Vítima de depressão, passou por várias internações. E padeceu com uma infinidade de tratamentos e medicações que, não raro, mostraram-se inócuos. "A loucura é um assunto com o qual não sabemos lidar", acredita.

Dirigida por Beatriz Sayad, Dani sublima o passado penoso costurando elementos dos dois universos. Fala por si e pela personagem que encarna. Toma ainda emprestados textos de outros autores, como os poetas Manoel de Barros e Ana Cristina César.

A peça, que já cumpriu temporada no Rio e esteve na grade do último Festival de Curitiba, costuma impressionar o público pela semelhança entre o desempenho da atriz e a Estamira da vida real. Entre sacos plásticos, que evocam o ambiente de um lixão, ela reproduz com veracidade gestos, vozes e inflexões da personagem. "Existe uma parcela do trabalho que é realmente de imitação. Sou boa com isso", admite ela, que atuou durante muito tempo como palhaça no projeto Doutores da Alegria. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

ESTAMIRA - BEIRA DO MUNDO

Sesc Pompeia (Rua Clélia, 93). Tel. (011) 3871-7700. 6ª e sáb., 21 h; dom., 19 h. R$ 24. Até 29/7.