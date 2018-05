Peça do grupo Teatro de Vertigem é premiada em Praga O Brasil recebeu anteontem, na República Checa, a Triga de Ouro, prêmio máximo da Quadrienal de Praga, pela peça "BR-3", de Antonio Araújo. Montada pelo grupo Teatro de Vertigem, "BR-3" foi considerada a melhor produção teatral do mundo nos últimos cinco anos, pela inovação de usar a cidade como espaço cênico. A 12.ª edição do maior evento do gênero no mundo ocorre até domingo e recebe obras de cenógrafos, figurinistas, designers, arquitetos e artistas visuais de mais de 60 países. A premiação máxima é concedida pelo conjunto da participação. O Brasil já havia ganhado o prêmio em 1995, com equipe que incluía José de Anchieta, Daniela Thomas e J.C. Serroni. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.