Peça de Walcyr Carrasco satiriza comportamento político Poderia estar numa novela a trama que envolve a ?descoberta? da peça de Walcyr Carrasco, A Mulher do Candidato, que estreia hoje no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo, sob direção de Cininha de Paula, com Anselmo Vasconcellos, Luiz França, Laura Proença, Andréa Avancini e Rogério Fabiano no elenco. Cronista, dramaturgo, autor de telenovelas - ele assina Caras & Bocas, a próxima a ir ao ar no horário das 19 horas na Globo - Walcyr Carrasco escrevera essa comédia sobre o comportamento dos políticos brasileiros há 20 anos. Ao receber de Rogério Fabiano a solicitação para levar o texto ao palco, não lembrava mais de sua existência nem mesmo tinha uma cópia. O ator lhe enviou a que tinha, datilografada, e o dramaturgo passou pelo prazer de rir lendo a própria obra.