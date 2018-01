Peça de sarcófago faraônico será devolvida ao Egito

CAIRO - O Museu Metropolitano de Arte de Nova York devolverá ao Egito, na quinta-feira, a parte perdida do sarcófago do Rei Amenemhat I, fundador da XII dinastia do Império Meio (1975-1640 .a.C), informou hoje um comunicado oficial egípcio.

Segundo uma nota do Conselho Supremo de Antiguidades, após quase cem anos fora do país, a peça milenar que faz parte da base do sarcófago, voltará ao Egito, depois que o Museu Metropolitano de Arte o comprou de um colecionador em Nova York.

Com a recuperação da peça, a base do sarcófago será completada. A estrutura fica no templo do deus Ptah, em Karnak, em Luxor, cerca de 700 quilômetros ao sul do Cairo.

A recuperação da peça ocorreu depois que as autoridades do museu americano entraram em contato com os responsáveis pelas antiguidades egípcias e expressarem o desejo de devolvê-la ao país árabe.

Especialistas em arqueologia pensavam que a peça do sarcófago, que acreditam tenha sido trasladado a Luxor durante o Império Novo

(1539-1075 .a.C) da antiguidade, tivesse perdida há um século, segundo o texto.