Peça de Gorki ganha nova tradução e edição ilustrada

Húngaro radicado no Brasil desde os 14 anos, Gabor Aranyi lançou-se numa empreitada bastante arriscada - traduzir e editar peças teatrais. Para tanto, criou em 1990 a editora Veredas. Ao lançar quatro peças de Anton Chekhov - A Gaivota e Tio Vânia em um volume e As Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras em outro - falou ao Estado: "Se São Paulo tem um público teatral em torno de 20 mil pessoas e mil comprarem o livro já está ótimo num país onde as tiragens costumam ser em média de 3 mil exemplares." Ao ser lembrado dessa expectativa, comenta: "Eu disse isso? Era então um filósofo!" Leia crítica de Stanislavski sobre peça de Gorki Se as vendas espontâneas não foram as esperadas, Gabor acabou sendo surpreendido por compras do governo do Estado de São Paulo que encomendou peças de Chekhov e Ibsen - Casa de Bonecas - para suprir bibliotecas públicas. "Como não conheço ninguém nessa área, não tenho relações de amizade, penso que a relevância dos livros foi o que motivou a iniciativa", observa. Estimulado, acaba de editar, também com sua tradução, mais uma peça teatral de grande importância na literatura dramática mundial - Ralé, do russo Maxim Gorki (1868-1936). Trata-se de uma edição especial, ilustrada com belíssimas gravuras de Endre Szász e tendo em anexo textos críticos da maior importância para a compreensão da relevância desse texto. A diferença qualitativa dessa edição começa pelo nome da peça Ralé (No Fundo). Num pequeno texto bem no início do volume, Gabor explica que o título original - Na Dnie - significa exatamente No Fundo. Observa que Ralé, como a peça ficou conhecida no Brasil, muito provavelmente foi termo influenciado pela tradução francesa, Les Bas-Fonds. E chega a especular que o Gorki não aprovaria a palavra ralé, por remeter a um sentido depreciativo. "Achei importante manter o título já consagrado no Brasil. Mas só depois do livro já rodado me dei conta que deveria ter invertido, posto No Fundo (Ralé) como título do livro, e não o contrário." Miseráveis Pode parecer detalhe, mas basta ler a peça para ver que faz sentido. Os 14 personagens dessa peça são pessoas estão no fundo do poço, são miseráveis no sentido econômico do termo, mas sobretudo Gorki explora o fundo de suas personalidades. Todos vivem numa espécie de albergue e muito mal tem o que comer e como se agasalhar do intenso frio russo. "Se fossem brasileiros, seriam os moradores de rua", observa Gabor. "No inverno russo seria impossível viver na rua, só por isso estão nesse albergue, mas a relação é a mesma." Em No Fundo, todos podem estar na mesma miséria, mas não são uma massa humana. Gorki disseca a fundo os sentimentos, atitudes, sonhos e dores de cada um deles. Sem expectativas de futuro, sem nada a perder, mostram-se desnudos, pelo olhar agudo do autor, em sua humanidade mais profunda. Daí a peça extrapolar seu tempo e sua cultura para tornar-se universal. "Quando ouvimos entrevistas dessas pessoas no Brasil, nos damos conta de que alguns já tiveram até bons empregos, usam o português com bastante correção, são diferentes os motivos que os levaram à tal situação de desamparo", argumenta Gabor. Também não é preciso saber russo para perceber que se trata de uma boa tradução. O texto flui, tem em a chamada ‘embocadura’ teatral, ou seja, linguagem feita para a fala, ainda que seja boa literatura (leia trecho ao lado). Ressalte-se ainda, como dado de boa tradução, o humor que brota aqui e ali, mesmo em momentos de grande tensão, marca indissociável dos grandes dramaturgos. Konrád O livro traz ainda, como posfácio, um ensaio de 19 páginas, intitulado - O Homem da Verdade e o Confortador - escrito em 1960 pelo crítico húngaro György Konrád. "Ele é o grande crítico de literatura russa", diz Gabor. Trata-se de verdadeira preciosidade para atores interessados em mergulhar nesse texto, uma vez que contextualiza a peça, fala da vida de seu autor e disseca cada um dos personagens. "E como são os seres humanos lá no fundo? O mundo renegou-os sem misericórdia e, por isso, eles também vêem-se obrigados a repelir o próprio mundo. O desrespeito à sociedade, aos outros homens e a si próprios brota-lhes da medula. Atirados de costas ao solo, não têm a que se apegar: podem ser sinceros, filósofos, grosseiros", escreve Konrád. Seu texto, disseca não só o tema, como a forma dessa peça, que traz uma séria de cenas interligadas, sem uma trama definida que as costure. O crítico lança mão de correspondência de Gorki para mostrar que esse drama inquietou até o seu autor, que ora o acusou de ser uma "série de cenas tenuamente interligadas, sem ação coerente", ora ressaltou que talvez alguns personagens sejam supérfluos, mas "seus pensamentos indispensáveis". Konrád chega a defini-lo como "antidrama, sem ação, melodia chekhoviana" ou "quase um relato prévio do teatro épico-filosófico de Brecht". Além do ensaio de Konrád, o volume traz um longo trecho do livro Minha Vida na Arte, do diretor russo Konstantin Stanislavski (1863-1938) no qual ele analisa o texto, também o autor, e conta como foram os laboratórios dos atores nos albergues russos para criar os personagens. O leitor pode ver também a reprodução do cartaz da montagem brasileira de Ralé produzida pelo Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) dirigida pela italiano Flaminio Bollini Cerri com a relação dos atores e personagens, entre eles Cleyde Yáconis (Ana), Nydia Licia (Nástia), Paulo Autran (Pépel) Maria Della Costa (Vassilissa) e Ziembinski (Luká. E ainda fotos, um pequeno texto sobre essa montagem assinado por Miroel da Silveira e outro, escrito por Nydia Licia. Por último, a reprodução dos cartazes e de algumas cenas de dois filmes baseados na peça, Donzoko, do cineasta japonês Akira Kurosawa e do francês Les Bas-fonds, de Jean Renoir. O prazer de ler No Fundo se completa com a possibilidade de reter o olhar, demoradamente, em cada uma das gravuras de Endre Szás, e são muitas, que ilustram as páginas. O gravurista não descuidou dos olhos dos personagens em seus desenhos, que expressam medo, desconfiança e dor. "São tão expressivas essas gravuras que talvez possam servir de inspiração para atores", diz Gabor.