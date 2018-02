Peça completa 60 anos em cartaz A versão teatral do livro A Ratoeira, da britânica Agatha Christie (1890-1976), celebra amanhã 60 anos de apresentações no West End de Londres, o principal ponto artístico da cidade. O espetáculo é o que está há mais tempo em cartaz no mundo: estreou em 25 de novembro de 1952 no Teatro Ambassador. A obra, traduzida para 50 idiomas, tem a marca de sua criadora. Christie é conhecida como a "rainha do crime" graças aos milhões de livros policiais que vendeu, número só equiparado a Shakespeare. O sucesso de A Ratoeira decorre de sua trama familiar, sem sexo e sem violência, e de sua estrutura sólida, com início, um clímax e desfecho. / EFE