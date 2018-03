Peça 'Cats' chega a SP em adaptação fiel à original

Em comum, a dupla revela a surpresa com a quantidade de trabalho. "Quando me convidaram eu fiquei muito feliz, mas não imaginei que fosse ser tão trabalhoso", diz Paula. Sobre a necessidade de se preparar para dançar, cantar e interpretar em cena, brinca: "Tive que correr, eu não fazia flexão desde a oitava série". A dificuldade é ainda maior já que a cantora continua fazendo alguns shows e participando do júri do programa "Ídolos", da Record. "Estou enlouquecida, mas é muito prazeroso."

Antes de partir para a adaptação dos mais de dez números musicais da peça, Toquinho se dispôs a fazer um teste. "Adaptei cinco canções tranquilamente, mas quando o material completo chegou, quase me arrependi", desabafa. Embora as músicas pareçam ser simples, ele conta que ficou preso a vários padrões. "A métrica precisa ser absolutamente simétrica, as frases têm de estar em locais muito específicos. Tive o dobro de trabalho do que eu previa." Agora, está pronto para outra. "Já posso fazer mais um", diverte-se.

Em parte, a dificuldade de Toquinho se justifica pelo formato da superprodução, que chega a São Paulo exatamente como foi concebida pelo britânico Andrew Lloyd Webber. Para manter o espetáculo com o padrão original, incluindo os cenários, a equipe de direção foi quase totalmente importada. Richard Stafford assina a direção e a coreografia, enquanto Stan Tucker, a supervisão musical e Marina Stevenson, que esteve no elenco da primeira montagem de "Cats", a coreografia associada. "Nada foi mudado", diz Stafford.

Inspirada em 14 poemas do livro infantil Old Possum?s Book of Pratical Cats, de T. S. Eliot, a trama começa na data mais especial para o grupo de gatos Jellicle. É a noite em que o líder, Old Deuteronomy, indica qual dos gatos vai partir para um nova vida longe da tribo. Simultaneamente, Grizabella, que abandonou o grupo anos antes, tenta voltar, mas é desprezada pelos outros felinos. As informações são do Jornal da Tarde.

Serviço - Cats. Teatro Abril. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411. De hoje a 30 de maio. Qui. e sex., às 21h; sáb., às 17h e 21h; dom., às 16h e 20h. R$ 50 a R$ 240.