Peça busca inspiração no cinema e na arte oriental Em dias em que seres humanos são preteridos por robôs, e em que o uso da tecnologia vem reafirmar a individualização, parece aumentar a sede por criações artísticas que busquem a simplicidade para tentar entender a complexidade da vida. Com poucos objetos em cena, cenário e figurinos enxutos, significativas peças com jovens atores no elenco têm brotado em campos férteis como Minas Gerais, com o grupo Espanca!, que está em cartaz até o próximo fim de semana com a peça "Amores Surdos", e agora a companhia As Duas, que estréia nesta quarta-feira o espetáculo "O Que se Acumula dentro do Coração", na Unidade Provisória Sesc Avenida Paulista. "Tudo é de uma aparente normalidade até chegar a um momento em que as relações se rompem e uma reviravolta acontece" conta a atriz Liliane Rovaris, que é autora do texto "O Que se Acumula...", ao lado de Luisa Friese, ambas atuantes na peça. Desde 1999, quando apresentaram o seu primeiro trabalho como companhia, Liliane e Luisa vêm se inspirando no cinema para fazer teatro. Para "Primeiro Tempo", o espetáculo de estréia apresentado no ano de criação do grupo, as atrizes se inspiraram no filme "Persona", de Bergman. "Dois Expressos e Uma Parada", de 2004, teve como base contos húngaros traduzidos por Paulo Rónai. Foi a partir de "Dolls" (2000), do diretor japonês Takeshi Kitano, que Liliane e Luisa desenvolveram o seu mais recente espetáculo. "Vimos que ali tinha muita coisa a ver com o nosso trabalho. Decidimos escrever e montar ´O Que se Acumula dentro do Coração´ inspiradas não só no filme como no teatro japonês de bonecos, o bunraku, do dramaturgo Chikamatsu", diz Liliane. A influência da arte oriental pode ser notada na peça principalmente nos diálogos curtos e precisos, como o haicai japonês, e no banho de cores que o palco vai ganhar. Nesse caso, a utilização da tecnologia auxilia os espectadores a mergulhar na história de cinco personagens que terão as suas histórias entrelaçadas: 80 mini-alto-falantes serão distribuídos atrás da platéia e sobre o palco, além de um gramado sintético de oito metros. "A idéia dos alto-falantes, do Ricardo Cutz, vai servir de trilha sonora e de ambientação para que o público entre em sintonia com as histórias vividas pelos personagens." O Que se Acumula dentro do Coração. Unidade Provisória Sesc Avenida Paulista - Espaço 11.º andar (70 lug.). Avenida Paulista 119, tel. (11) 3179-3700. 4.ª e 5.ª, 19 h. R$ 8. Até 12/10