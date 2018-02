Pearl jam festeja 20 anos com filme

"Busquei refletir o melhor do passado e do presente da banda e oferecer ao público um documento de amor à música, protagonizado por um grupo que marcou sua presença na história do rock", afirmou Crowe.

Fruto de mais de 1.200 horas gravadas, o conhecido diretor (Quase Famosos e Jerry McGuire - A Grande Virada são alguns de seus filmes) participou da intimidade da banda, além de contar com sua experiência jornalística: foi o colaborador mais jovem da revista Rolling Stone. As comemorações incluem ainda o lançamento de um CD com a trilha sonora do documentário, a ser lançado no mesmo dia 20 de setembro, e de um DVD, que chega às lojas em 25 de outubro.

Segundo a gravadora Sony, também será lançado um livro, com o mesmo título do documentário, trazendo a história da banda escrita por Jonathan Cohen e Mark Wilker, e com introdução de Crowe, além de entrevistas com membros da banda e de outros músicos, como Bruce Springsteen, Neil Young e Dave Grohl.

Finalmente, o vigésimo aniversário vai ser festejado ainda com dois concertos, nos dias 3 e 4 de setembro, quando o Pearl Jam se apresenta no Alpine Valley Music Theatre de East Troy, nos Estados Unidos. Entre os convidados, destaque para The Strokes, Queens of the Stone Age e Mudhoney.