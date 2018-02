Pearl Jam fará shows no Brasil em novembro O Pearl Jam, que está completando 20 anos, fará quatro shows no Brasil em novembro. A primeira apresentação será no dia 4, em São Paulo, no Estádio do Morumbi. Em seguida, faz show no Rio de Janeiro, na Apoteose, no dia 6; em Curitiba, no Estádio do Paraná Club, no dia 9, e, por fim, em Porto Alegre, no Estádio Zequinha, no dia 11. Os ingressos para a turnê especial serão vendidos a partir da meia-noite de 1.º de agosto pela Tickets For Fun (www.ticketsforfun.com.br, tel. 11 4003-5588 e bilheterias oficiais). Em São Paulo, os valores dos ingressos variam de R$ 190 (pista) a R$ 380 (cadeira superior azul premium). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.