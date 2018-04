Pearl Jam apresenta nova música na internet

Já aguardado como um dos grandes lançamentos do ano, o novo álbum do Pearl Jam, ''Backspacer'' - o nono de estúdio do grupo de Seattle - já pode começar a ser degustado na internet. No My Space do fã-clube oficial da banda (www.myspace.com/tenclub) é possível ouvir ''The Fixer'' na íntegra. A canção é a segunda que o grupo apresentou para seus fãs. A primeira foi ''Got Some'', tocada de maneira exclusiva no programa do comediante Conan O'Brien em junho passado - é possível achar a apresentação na internet.

O single de ''The Fixer'' chegou ontem às lojas virtuais da internet. O novo álbum da banda será lançado no dia 20 de setembro. Vale lembrar que o último trabalho do grupo data de 2006 e leva o nome da banda. O Pearl Jam esteve pela primeira e única vez no Brasil em 2005, tocando em diversas cidades. Em 2010, o grupo completa 20 anos de vida. As informações são do Jornal da Tarde.