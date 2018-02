Paz Vega filma com Almodóvar A espanhola Paz Vega participará do elenco de Los Amantes Pasajeros (ainda sem título em português), novo filme de Pedro Almodóvar, com quem a atriz já trabalhou em Fale com Ela, informou a revista Variety. A intérprete espanhola, que está na comédia Madagascar 3: Os Procurados (estreia amanhã em São Paulo), une-se a um elenco que já conta com o mexicano José María Yazpik e o espanhol Javier Câmara. Los Amantes Pasajeros, uma comédia, também terá a participação dos atores Carlos Areces, Raúl Arévalo, Cecilia Roth e Lola Donas. O filme será produzido por Agustín Almodóvar, irmão do diretor, por meio da companhia de ambos, El Deseo. / AFP