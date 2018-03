Paz e protesto

Os móveis empilhados na sala de estar trazem uma mensagem enigmática e ameaçadora. "Seus dias de fartura estão contados." O rearranjo na decoração é fruto da ação de jovens revolucionários e utópicos que querem derrubar o sistema com ações pacifistas, tônica da peça Edukators, que estreia hoje no Oi Futuro Flamengo, no Rio. A montagem é a primeira adaptação internacional do cultuado filme do diretor austríaco Hans Weingartner, que integrou a mostra competitiva do Festival de Cannes em 2004 e foi indicado para a Palma de Ouro.

Jan (Fabrício Belsoff) e Peter (Pablo Sanábio) são dois jovens idealistas que acham que ainda podem mudar o mundo. Indignados com o sistema, eles invadem mansões para divulgar suas mensagens de protesto. Jule (Natália Lage) se junta à dupla e propõe invadir a casa do milionário Hardenberg (Edmilson Barros), a quem deve dinheiro.

Algo obviamente tem que dar errado. E o enredo leva a um conflito entre duas gerações hoje tão distintas, mas que já compartilharam os mesmos valores. "É um momento interessante quando os jovens descobrem que o milionário já teve os mesmos ideais que eles, e nada mudou. É como encontrar o próprio futuro potencial", diz Weingartner, que está de passagem no Brasil para assistir à estreia da peça.

O diretor João Fonseca captou a dinâmica de movimentação do filme e a levou para espaços não convencionais. "A peça começa no terraço de um prédio, e eu achei a ideia muito irresistível. E se passa em vários ambientes, então pensamos em usar também a linguagem de vídeo, que tem a ver com o espaço. Estamos fazendo uma experiência, vamos ver se vai dar certo."

Reflexão. A sala intimista onde ocorre a maior parte da encenação, com capacidade para pouco mais de 50 lugares, e a ambientação usada no prólogo, com a movimentação dos atores entre a plateia, geram o mesmo efeito obtido no filme - no longa, Weingartner usou a câmera digital na mão e trouxe as lentes curtas sempre bem próximas dos atores. O resultado: o espectador tem a sensação de que os personagens saltam aos olhos. Eles estão mais perto do que imaginávamos - e nós queremos nos aproximar ainda mais. A história é um estimulante convite à reflexão.

"A discussão da peça é muito elaborada, porque não é maniqueísta em nenhum momento. É o tipo de manifestação artística que mais me interessa, porque é a que traz as perguntas mais do que oferece as respostas", afirma Natália Lage. "Isso dá espaço para as pessoas pensarem, e cada um vai poder olhar com o seu prisma."

Preste atenção na verborragia de Natália em um dos momentos do prólogo. Em 30 segundos, tempo que seu parceiro de cena tem para desativar o alarme de uma mansão, ela dispara de forma dramática e angustiante nada menos do que 120 palavras, em um texto provocativo e impactante. "É preciso muito mais do que 30 segundos para você se tornar um revolucionário. Talvez muito menos." Apenas um exemplo da bem-sucedida liberdade criativa que o escritor Rafael Gomes teve ao adaptar a história de Weingartner para o teatro brasileiro.

O manifesto libertário dos protagonistas não se limita ao espaço físico do teatro. As ações criadas por Pablo Sanábio, que além de atuar na peça foi o responsável por trazer os direitos da montagem para o Brasil, incluem intervenções urbanas feitas pelo arquiteto e designer Thomaz Velho, com uma série de seis esculturas espalhadas pela cidade, o lançamento de uma coleção de camisetas com as frases do filme, a vinda de Weingartner ao Brasil e a produção de um vídeo no qual o diretor austríaco fala sobre juventude e revolução. Depois da temporada no Rio, a peça viajará a São Paulo no mês de abril, onde deve entrar em cartaz no Sesc Belenzinho.