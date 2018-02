Somente haverá paz e ordem no mundo quando você, indivíduo humano, por meio de autoconhecimento e correto pensamento, que não resulta de aderir a partidos políticos ou religiões, estabelecer como prioridade absoluta a erradicação dos comportamentos que trazem confusão e dor ao mundo através dos relacionamentos. O propósito é estabelecer prosperidade e amor entre o céu e a Terra, o que nunca acontecerá com ninguém se continuarmos a pensar que tal nobre objetivo depende de desintegrar adversários, assassinar inimigos e cometer quaisquer crimes em nome de nosso bem-estar pessoal em detrimento do bem comum. As coisas estão como estão porque banalizamos os crimes e pagaremos o justo preço por esse erro, que afetará principalmente as gerações vindouras.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Há algumas peculiaridades do seu caminho que não são fáceis de compartilhar, porque chocam as pessoas. Por isso, observe as reações das pessoas próximas para saber quanto você deve compartilhar e quanto ocultar.

TOURO 21-4 a 20-5

Seja a luz das pessoas próximas, esclareça-as com seu entendimento da situação, mas sem tentar enfiar goela abaixo delas suas razões particulares, apenas indicando o caminho pelo qual todos prosperariam.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Olhe ao seu redor, foque sua visão em algum aspecto da natureza vegetal, animal ou mineral e perceba a beleza do que acontece. É miraculoso que a Vida seja maior do que as circunstâncias que a limitam.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Tome a dianteira e busque comunicar-se com mais eficiência para desintegrar os mal-entendidos. Tudo foi produzido por falha de comunicação, na essência todo mundo falava da mesma coisa, arvorando as mesmas razões.

LEÃO 22-7 a 22-8

Antigamente ocorriam muitas coisas que você adorava, mas nunca mais se repetiram. Viver com saudades de tempos melhores não é uma boa atitude, pois, assim você corre o risco de não perceber o que de bom acontece agora.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O mundo interior guarda tesouros inimagináveis para quem está constantemente buscando recompensas materiais. Porém, como a busca é por valores, inevitavelmente um dia haverá de voltar sua atenção ao mundo interior.

LIBRA 23-9 a 22-10

Todo relacionamento é a síntese possível de dois caminhos, uma inovação no infinito Universo. Todo relacionamento é o fim dos caminhos particulares das pessoas que se encontram e o início de uma nova síntese.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Mantenha uma visão positiva dos acontecimentos, mas não para maquiar a dura realidade e sim no sentido de sustentar firmemente os ideais que guiaram seus passos até aqui e agora. Um momento ruim não define o caminho.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Quanto mais você abrir seu coração e se tornar transparente, mais haverá de você para amar. Ou será que você não se abre pelo temor de não haver nada substancioso para ser amado? Sempre há algo valioso!

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Contamine o círculo próximo com bom humor, mas não espere quaisquer garantias de melhora por isso. Em muitos momentos as pessoas andam tão entrevadas que quaisquer sinais de bom humor as faz reagir com agressividade.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A fé será substituída pelo conhecimento, mas isso requer presença de espírito e boa vontade para estudar. Enquanto isso, você pode continuar lançando mão da fé para andar no meio das trevas que ocultam o progresso.

PEIXES 20-2 a 20-3

Sentir compaixão é estar mais perto do mundo divino. Sentir compaixão não significa sentir pena, mas aproximar seu coração da dor ou alegria sentida por outras pessoas, compreendendo profundamente o acontecimento.