Pavarotti melhorou e está calmo, afirma mulher A estrela da ópera Luciano Pavarotti, que no ano passado foi diagnosticado com câncer, está melhor e até mesmo fazendo brincadeiras, depois de ter sido internado há dois dias, disse sua mulher nesta sexta-feira. Pavarotti, 71, considerado por muitos como o melhor tenor de sua geração, foi internado com febre alta em sua cidade natal, Modena, na quarta-feira. Ele está na ala de oncologia do hospital, com guardas na porta. "Ele está calmo, está falando e brincando", contou a mulher de Pavarotti, Nicoletta Mantovani, 34 anos mais nova do que ele. "Os médicos estão muito positivos", disse, acrescentando que o cantor deve ter alta nos próximos dias. Na quinta-feira, o hospital informou que o estado de saúde dele era satisfatório e que ele provavelmente teria alta em breve. A imprensa local disse que Pavarotti, que passou por uma cirurgia para remoção de um tumor pancreático em julho de 2006, está com infecção respiratória agravada por problemas renais. O cantor não é visto em público desde a cirurgia, que o forçou a cancelar apresentações finais de sua turnê de despedida em 2006. Ele prometeu voltar aos palcos neste ano, mas nos últimos meses cancelou muitas apresentações, provocando especulação a respeito de suas condições. Segundo reportagens, o cantor, que tem uma filha de cinco anos com Mantovani, está confinado a uma cadeira de rodas. A notícia da internação de Pavarotti consternou Modena, famosa pelo vinagre balsâmico e onde ficam as fábricas de carros de luxo como Ferrari, Maserati e Lamborghini. "Nos anos 1990 fui até Nova York para vê-lo cantar, e hoje estou triste e preocupada", disse a aposentada Annamaria Corghe, de 77 anos.