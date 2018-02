Pavarotti está inconsciente e seus rins não funcionam--TV A estrela da ópera italiana Luciano Pavarotti está inconsciente e seus rins pararam de funcionar, informou a emissora E'' TV Antenna Uno de Modena, cidade natal do tenor. O estado de saúde do cantor é "muito grave", informou a emissora citando fontes não identificadas. Pavarotti, que recebeu alta do hospital no dia 25 de agosto, após passar por exames e receber tratamento durante mais de duas semanas, está em casa na companhia de familiares e de amigos próximos, segundo a emissora. (Por Mathias Wildt)