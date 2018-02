Pavarotti está inconsciente, e família se reúne, diz TV O tenor italiano Luciano Pavarotti, considerado por muitos o maior cantor lírico da sua geração, está inconsciente e sofre de insuficiência renal, disse uma TV na quarta-feira. O estado de saúde do rotundo e barbudo tenor, de 71 anos, é "muito grave", segundo a agência de notícias AGI. De acordo com o canal E'' TV Antenna Uno, parentes e amigos de Pavarotti se reuniram na casa dele, em Modena (norte) para acompanhá-lo. Pavarotti, que ajudou a difundir a ópera apresentando-se em estádios lotados no mundo todo, havia sido operado em julho de 2006 de um câncer pancreático em Nova York. Médicos de Modena não quiseram comentar a situação do cantor, mas uma amiga dele disse à Reuters que aparentemente o estado dele é grave. A volumosa voz de Pavarotti estreou em 1963 numa apresentação solo no Covent Garden, em Londres. Seu maior legado para a música provavelmente será a apresentação com os espanhóis Plácido Domingo e José Carrera na abertura da Copa do Mundo de 1990, na Itália, vista por cerca de 800 milhões de pessoas no mundo todo. Após aquele concerto nas Termas de Caracalla, em Roma, as vendas de discos de ópera dispararam. A ária "Nessun Dorma", da ópera "Turandot", de Puccini, se tornou para sempre associada a Pavarotti e ao futebol -- esporte que foi, aliás, o sonho de menino do cantor. Após a cirurgia de julho de 2006, Pavarotti se recolheu a sua "villa", em Modena, e meses depois cancelou uma apresentação que planejara, o que vinha sendo uma rotina constante nos últimos anos devido a seus problemas de saúde. Hospitalizado com febre no mês passado, teve alta em 25 de agosto. (Reportagem adicional de Mathias Wildt)