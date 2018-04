Pavarotti é submetido a novos exames no hospital O hospital onde está internado o tenor italiano Luciano Pavarotti informou na segunda-feira que ele ainda está sendo submetido a exames, quase duas semanas depois de ter sido internado. O hospital afirmou que os exames ainda vão levar alguns dias e que estão ligados à luta de Pavarotti contra o câncer. Pavarotti, 71, considerado um dos maiores tenores de sua geração, foi hospitalizado com febre alta no dia 8 de agosto, em Modena, sua cidade natal. No dia seguinte, o hospital disse que suas condições de saúde eram satisfatórias e que ele teria alta em poucos dias. O empresário de Pavarotti disse na semana passada que o cantor de ópera, que em julho de 2006 foi operado para retirar um tumor no pâncreas, já estava liberado e que poderia ir para casa logo. Depois, a mulher do tenor, Nicoletta Mantovani, afirmou que Pavarotti preferiu permanecer no hospital, porque se sentia mais confortável ali. Ele está sendo tratado no setor de oncologia. (Por Silvia Aloisi)