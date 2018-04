Pavarotti deve receber alta do hospital nas próximas horas

O tenor italiano Luciano Pavarotti se recuperou da infecção que sofreu em 8 de agosto e agora espera receber alta nas próximas horas do hospital Policlínico de Modena. As informações foram divulgadas pela esposa do tenor, Nicoletta Mantovani, que o visitou ao lado da filha Alice, no setor de oncologia onde ele está internado. Segundo Nicoletta, "Pavarotti passou um dia de Ascensão (da Virgem Maria, o 15 de agosto) tranqüilo e de bom humor". Pavarotti foi operado por causa de um câncer no pâncreas em julho do ano passado e desde então teve de se submeter a tratamentos periódicos de quimioterapia, que debilitaram seu organismo.