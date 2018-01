Paulo Werneck é o novo curador da Flip

Filho do cronista do Estado Humbero Werneck, Paulo foi, durante cinco anos, editor de literatura da Cosac Naify.

Trabalhou outros seis anos na Companhia das Letras, como editor-assistente. Editou também a revista literária Ácaro, em parceria com Chico Mattoso, com quem publicou, ao lado de Antonio Prata e Zé Vicente da Veiga, o livro Cabras - Caderno de Viagem.

Traduziu ainda livros de Marjane Satrapi (Persépolis e Frango com Ameixas), Raymond Queneau (Zazie no Metrô) e Jean-Claude Carrière (Meu Tio), entre outros. Foi editor do caderno Ilustríssima, da Folha de S.Paulo.