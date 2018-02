Paulo Vilhena dirige websérie com paródias

Cada um cada um. Cláudia Abreu fala a Roberto D'Ávila sobre carreira, filosofia e família. Sempre que pode, conta, faz passeios com cada um dos quatro filhos, isoladamente, a fim de manter a individualidade das crias: no ar de sábado para domingo, à 0h, na GloboNews.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Revival. Prepare-se para ouvir Thiaguinho cantando Pais e Filhos e Será, em performance que o canal Viva chama de "tributo" ao Legião Urbana. O pagodeiro Péricles homenageará Cassiano, ao reinterpretar A Lua e Eu. O repertório, já em fase de ensaios, faz parte das novas edições do saudoso Globo de Ouro no canal Viva.

Revival 2. Mas também tem Sandra de Sá interpretando Tim Maia (Gostava Tanto de Você e Não Quero Dinheiro) e Alcione revisitando Saygon, de Emílio Santiago, no resgate do Globo de Ouro, semanal que a Globo exibiu de 1972 a 1990.

Revival 3. As gravações começam este mês, no Teatro Tom Jobim, e a estreia está marcada para 17 de novembro, às 23h10, com apresentação de Juliana Paes e Márcio Garcia.

A estreia da 2ª temporada do Cozinheiros em Ação, dia 21, às 20h30, com Olivier Anquier, levou o GNT ao 2.º lugar no ranking de TV paga entre as mulheres de classes A e B com mais de 18 anos.

Na estrada. Planejado para levar o Encontro de Fátima Bernardes a vários lugares do País, o Caminhão do Encontro só esteve em Belo Horizonte no primeiro semestre e agora volta a pegar a estrada: nesta segunda-feira, o programa será feito do Pelourinho, em Salvador.

Zico Goes na FOX: como adiantou a coluna, o grupo é o novo destino do ex-diretor de Programação da MTV Brasil, mas não na vice-presidência de Programação, e sim na direção de Conteúdo, na vaga de Marcello Braga, que está de partida para Endemol Brasil.

O canal A&E estreia nova identidade visual e programação renovada, sob o mote "Seja Original". Isso inclui novas séries de ficção - Orphan Black e The Night Shift - e o reality Wahlburgers, com os bastidores da hamburgueria dos irmãos Mark, Paul e Donnie Wahlberg.