Paulo Scott lança 'Ithaca Road' O gaúcho Paulo Scott lança nesta terça-feira (18), às 19h, na Mercearia São Pedro (Rua Rodésia, 34, tel. 3815-7200), Ithaca Road. O romance integra a coleção Amores Expressos, da Companhia das Letras, que mandou escritores para diversos lugares do mundo com a incumbência de escreverem uma história de amor. A de Scott se passa em Sydney, na Austrália. Haverá lançamento no Rio (20/6) e Porto Alegre (25/6).