PAULO PADILHA FAZ PRÉ-LANÇAMENTO O cantor, compositor, instrumentista e agora escritor Paulo Padilha faz hoje pré-lançamento de seu CD-livro Na Lojinha de Um Real Eu Me Sinto Um Milionário (selo Borandá), às 21h30, na Casa de Francisca. Assim como no disco, Padilha será acompanhado por Léo Mendes (violão e ukulele) e Samba Sam (percussão e voz). O livro de crônicas que acompanha o álbum narra de maneira bem-humorada o cotidiano de um músico brasileiro numa caótica metrópole latino-americana do século 21. O projeto marca os 15 anos da carreira solo de Paulo Padilha. A Casa de Francisca fica na Rua José Maria Lisboa, 190; 3052-0547. Couvert Artístico: R$ 35.