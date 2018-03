Paulo Nogueira lança 'O Amor é um Lugar Comum'

Agora, com a volta definitiva de Paulo Nogueira ao Brasil e o lançamento de seu livro "O Amor é um Lugar Comum" pela Intermeios, é possível que uma injustiça seja, enfim, corrigida, valorizando um dos autores mais originais da ficção luso-brasileira.

O "luso" fica por conta de expressões que insistem em trair a associação íntima de Nogueira com a cultura portuguesa. Radicado em Portugal desde 1988, ele usa "a roupa hasteada no estendal", no lugar de "a roupa pendurada no varal", para descrever a ordem prussiana da casa do narrador de "O Amor É um Lugar Comum" - narrador que é também um escritor, o primeiro da galeria de personagens de Nogueira.

Com seu característico humor, ele descreve a própria profissão por meio dele: "Ser escritor é tanto uma profissão como, sei lá, um encantador de serpentes, uma espécie de hobby emproado", sintetiza no novo livro, ao traçar o retrato de Bernardo Correia, o autor-narrrador apaixonado por Lívia Nunes, que conheceu no primeiro dia de aula na escola de sua filha Francisca, de seis anos.

O livro fala de amores fracassados e da relação entre quatro amigos: Afonso, "um beato antediluviano", Diana, uma "maluquinha esotérica", Bernardo, o "escritor maldito", e Eugênio, o "mulherengo insaciável" que caça suas presas pela internet. A redução a estereótipos parte da própria Diana, uma editora, em resposta à provocação de Eugênio, arquiteto, quando morre Afonso, médico sem fronteiras e católico piedoso. Nogueira mostra como, apesar das quatro visões diferentes de mundo, é esse o tipo de amor que sobrevive entre "esgrimistas" da existência numa era de relacionamentos expressos.

O livro é o mesmo publicado em Portugal pela Oficina do Livro, selo do grupo Leya, apenas com algumas alterações, feitas pelo próprio autor. "Queria evitar que a leitura fosse truncada e ficasse subordinada ao contexto português", justifica Nogueira, também crítico, colaborador de jornais portugueses e revistas brasileiras. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O AMOR É UM LUGAR COMUM

Autor: Paulo Nogueira.

Editora: Intermeios (232 págs.,R$ 35)