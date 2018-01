Paulo Netho lança livro infantil sobre trava-línguas No sábado, das 15 às 17 horas, ocorre o lançamento do livro infantil O Pinto Pelado no Reino dos Trava-Línguas, de Paulo Netho, na Casa de Livros. As ilustrações são de Claudio Martins. Mais que resgatar o folclore infantil e dar aos trava-línguas um caráter utilitário, o objetivo do autor é mostrar que os trava-línguas são uma necessidade orgânica, pois ajudam as crianças a se reinventarem. A exemplo da poesia, eles são vitais para o respiro da alma e da memória afetiva. Tentar repetir um trava-língua, além de ser brincadeira muito divertida, prepara o leitor para formular os próprios pensamentos. Lançamento do livro O Pinto Pelado no Reino dos Trava-Línguas, de Paulo Netho. Casa de Livros. Rua Capitão Otávio Machado, 259, tel. 5182-4227