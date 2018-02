Paulo Miklos ganha talk show na Mix TV

Glorinha Kalil 2. Para apurar as deficiências que o Brasil tem na recepção de turistas, o Fantástico levou alguns estrangeiros para testar as seis cidades que vão sediar a Copa das Confederações. E eles dirão o que é preciso melhorar.

Silvio Santos voltou atrás na demissão da dupla Patati Patatá. O SBT, que desde sexta-feira se calou sobre o assunto, ontem enviou comunicado às redações explicando que os palhaços em nenhum momento foram dispensados da emissora.

Patati Patatá, no entanto, estavam fora do ar desde sexta. Na gravação do Troféu Imprensa, Silvio Santos disse aos dois que era uma pena que estivessem deixando o SBT. A dupla, que antes tinha lugar cativo no Carrossel Animado, vai se revezar lá com Jean Campos e Matheus Ueta, Bozo e Vovó Mafalda, Maísa Silva e Ana Vitória.

O History considerou muito produtivo o encontro promovido segunda feira com produtores independentes. E sinaliza que tem dado mais atenção a ideias capazes de render várias temporadas.

Por falar nisso, O Infiltrado, série protagonizada pelo jornalista Fred Melo Paiva, já tem 2ª temporada assegurada pelo History. A primeira estreia no próximo dia 7.

A Globo Internacional nos EUA comemora os aniversários de dois programas feitos exclusivamente para os assinantes do canal naquele país, com coquetel durante o Focus Brasil-EUA 2013, amanhã: o Planeta Brasil completa 10 anos e o Globo Notícia Américas, 2.

O titã Paulo Miklos receberá uma banda e um entrevistado por semana em seu mais novo programa de TV, o Paulo Miklos Show. A atração entra no lugar do Dose Tripla, que tinha Miklos entre os apresentadores, na mesma Mix TV, canal aberto em UHF da família Di Gênio. A primeira edição será gravada no dia 10, no moderno estúdio de LED da Mix, e estreia dia 14. Miklos acumulará o programa com o Galeria Mix, que acaba de entrar no ar, onde apresenta sua seleção de videoclipes. As novidades fazem parte de um pacotão de reformas do grupo, a começar pelo melhor aproveitamento da convergência entre rádio e TV em um novo portal.