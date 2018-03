Paulo Miklos e Quinteto homenageiam Noel Rosa

No domingo, o roqueiro Paulo Miklos presta uma homenagem a Noel Rosa em parceria com o Quinteto Em Preto e Branco. Mallu Magalhães é a convidada especial. O show será no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Miklos diz que há mais afinidade entre ele e Noel do que supõe a vã cultura pop. "Sou filho de pai paulista e mãe carioca. Por acaso fui criado na Pompéia e virei roqueiro. Mas poderia ter sido criado na Portela e ter virado sambista", brinca.

Assim como Noel, o roqueiro se iniciou na música ainda garoto, aprendendo a tocar violão e bandolim. E se Noel Rosa foi um elemento transformador na chamada Época de Ouro da música brasileira, nos anos 30, com parceiros como Ary Barroso e Lamartine Babo, Miklos também o foi para o rock nacional nos anos 80, com seus parceiros dos Titãs.

"Desde garoto ouço Noel através de João Gilberto, Maria Bethânia, Chico Buarque, Luis Tatit e o Grupo Rumo. Mais tarde, procurei pelas gravações originais e me encantei com os registros de Aracy de Almeida e Francisco Alves. A obra do Noel é fantástica e é um grande desafio para um intérprete passear por onde já fizeram história as maiores vozes da música brasileira", afirma, em entrevista à assessoria de imprensa do Auditório Ibirapuera.

Paulo Miklos + Quinteto em Branco e Preto - 100 Anos de Noel Rosa - Auditório do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 2 do Parque do Ibirapuera). Domingo, 6, às 19h. Ingressos: R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia-entrada). Informações: www.auditorioibirapuera.com.br e 3629-1014