Paulo Malheiros noneto se apresenta amanhã em SP O trombonista e arranjador Paulo Malheiros se apresenta com seu noneto no palco no Jazz Nos Fundos amanhã, tocando composições próprias e temas de jazz, com arranjos de sua autoria. Além de Paulo, fazem parte da banda Paulo Jordão e Daniel D''Alcântara (trompetes), Josué dos Santos, Cássio Ferreira e Luiz Neto (saxofones), Edinho Sant''anna (piano), Thiago Alves (baixo) e Cuca Teixeira (bateria).