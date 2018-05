Paulo Freire em debate gratuito Hoje, às 18h30, o Sesc Carmo recebe o músico e escritor Paulo Freire no programa literário Galeria do Autor. No evento, Freire apresentará uma seleção feita por ele de livros que abordam o universo caipira. Um dos curadores do bem-sucedido Festival Voa Viola, o compositor e escritor falará de seus livros sugeridos e participará de bate-papo com o público sobre as diferentes expressões da cultura popular no País. Além de diversos discos, Freire também é autor de livros como Jurupari e O Céu das Crianças. O evento é gratuito e o Sesc fica na Rua do Carmo, 147. Mais informações pelo telefone (11) 3111-7000 ou pelo site www.sescsp.org.br.