Paulo Coelho perde Príncipe de Astúrias para revistas

O escritor brasileiro Paulo Coelho perdeu o Prêmio Príncipe de Astúrias de Comunicação e Humanidades de 2007 para as revistas Science e Nature, anunciadas nesta quarta-feira, 4, as vencedoras "por sua contribuição à divulgação de grandes descobertas científicas". As centenárias publicações, as mais importantes do mundo em sua área, bateram outros candidatos, como a agência de fotografia Magnum e a emissora pública britânica BBC. "Durante mais de um século elas impulsionaram e difundiram as grandes conquistas científicas da humanidade, aproximando desse modo a ciência da vida", disse a ata do júri, que se reúne anualmente em Oviedo, nas Astúrias, no norte da Espanha. A revista Science, fundada em Nova York em 1880 com apoio dos inventores Thomas Edison e Alexander Graham Bell, tem como objetivo publicar semanalmente descobertas e pesquisas de um amplo leque de disciplinas. Outras categorias A Nature, também semanal, foi publicada pela primeira vez em 1869 no Reino Unido e sempre manteve seus objetivos iniciais de levar ao público geral os grandes resultados dos trabalhos científicos e suas descobertas, segundo a fundação. Este é o quinto dos oito prêmios Príncipe de Astúrias concedidos anualmente. Já foram escolhidos neste ano o ex-vice-presidente dos EUA Al Gore (prêmio de Cooperação Internacional), o músico Bob Dylan (Artes), os biólogos Peter Lawrence e Ginés Morata (Investigação Científica e Técnica) e o escritor israelense Amos Oz (Literatura). Dentro de poucas semanas sai o prêmio de Ciências Sociais, e em setembro será a vez das categorias Esportes e Concórdia. Os premiados recebem 50 mil euros e uma escultura de Joan Miró. A cerimônia acontece no segundo semestre, em Oviedo, em uma solenidade presidida pelos príncipes de Astúrias, o filho mais velho do rei Juan Carlos II e sua esposa.