Paulo Coelho participará da 'Tribuna da Água' na Espanha

O escritor best-seller Paulo Coelho será uma das personalidades presentes na "Tribuna da Água", um fórum mundial sobre desenvolvimento sustentável que precede a Jornada Mundial da Água. A "Tribuna da Água" foi apresentada nesta quarta-feira, 19, em Madri, e será realizada na Expo Zaragoza 2008, de 14 de junho a 14 de setembro. O evento, que terá um pavilhão próprio na exposição espanhola, reunirá mais de 2 mil pessoas, entre especialistas, empreendedores, administradores, filósofos e personalidades do mundo todo, que participarão de mais de 280 horas de conferências e debates sobre temas como "água e cidade", "mudanças climáticas e eventos extremos" e "economia e finanças da água". Durante a apresentação do evento nesta quarta, os participantes assinaram um manifesto em favor da água, da paz e da literatura. O diretor da tribuna e especialista em geopolítica da água, Eduardo Mestre, explicou também que, durante a cúpula mundial sobre a água, serão elaborados nove documentos de conclusões e propostas, além de um manifesto sobre os desafios da humanidade diante da qualidade e da escassez dos recursos naturais primários. Além de Paulo Coelho, a "Tribuna da Água" contará com a presença de Mikhail Gorbachev, Rigoberta Menchú, Jeremy Rifkin, Federico Mayor Zaragoza (presidente da Fundação Cultura de Paz) e do escritor Alfredo Bryce Echenique, que ajudarão a redigir 15 artigos inéditos a ser reunidos na coleção "Água para a Paz".